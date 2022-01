Proteste um A49-Ausbau: Berufungsprozess gegen Aktivistin

Der Schriftzug «Landgericht» ist vor dem Gebäude auf einem Schild zu lesen. Foto: Nadine Weigel/dpa/dpa (Bild: dpa) (Foto: Nadine Weigel/dpa/dpa)

Gießen - Im Zusammenhang mit den Protesten gegen den Ausbau der Autobahn 49 am Dannenröder Forst beginnt heute (ab 9.00 Uhr) ein Berufungsverfahren im Gießener Landgericht. Die Angeklagte, deren Namen nicht bekannt ist, war im vergangenen Sommer vom Amtsgericht in Alsfeld unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung an einem Polizisten zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Sie und die Staatsanwaltschaft legten Berufung ein. Weil sie keine Angaben zu ihrer Identität gemacht hat, wird sie im Gericht als «uwP1» (unbekannte weibliche Person) bezeichnet, in Medienberichten ist sie aufgrund entsprechender Posts als «Ella» bekannt. Seit ihrer Festnahme im November 2020 sitzt die Frau ins Untersuchungshaft. Geplant sind Verhandlungstermine bis Anfang März.

