Prozess gegen mutmaßliche IS-Sympathisantin: Urteil erwartet

Frankfurt/Main - Im Prozess gegen eine mutmaßliche Sympathisantin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) wird heute (11.00) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Der 32 Jahre alten Kim Teresa A. wird seit Juni vor Gericht vorgeworfen, sich zwischen 2014 und 2016 in Syrien an der Seite eines IS-Kämpfers aufgehalten, verlassene Wohnungen übernommen und zwei Kalaschnikow-Gewehre besessen zu haben. Angeklagt ist sie wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung.

Die Generalstaatsanwaltschaft forderte drei Jahre und drei Monate Haft. Die Verteidigung um ihren Anwalt Gregor Gysi hält dagegen eine wesentlich niedrigere Strafe für angemessen, ohne ein konkretes Strafmaß zu nennen.

