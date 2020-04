Prozess gegen mutmaßliches IS-Mitglied beginnt

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: picture alliance / Peter Steffen/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / Peter Steffen/dpa/Symbolbild)

Frankfurt/Main - Wegen des Verdachts des Mordes an einem fünfjährigen Mädchen in Syrien muss sich ab heute ein 37 Jahre alter Iraker vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten. Die Bundesanwaltschaft legt ihm darüber hinaus auch noch Völkermord, die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Menschenhandel zur Last. Hauptvorwurf: Taha Al J. soll zwischen Juli und September 2015 bei 50 Grad Hitze eine Mutter gezwungen haben, über den heißen Sand zu laufen. Anschließend soll er laut Anklage die fünf Jahre alte Tochter in der syrischen Gluthitze verdursten haben lassen. Zuvor sollen er und seine Ehefrau Mutter und Kind als «Sklaven» in seinem Haus gehalten haben. Im Oktober vergangenen Jahres war der Mann in Griechenland festgenommen worden.

Der Staatsschutzsenat steht vor einer umfangreichen Beweisaufnahme mit Verhandlungstagen bis in den August.