Samstag, 25.04.2020 - 00:00
3 min
Prozess gegen mutmaßliches IS-Mitglied um Tod eines Mädchens
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
EyWOGxgTIIWHVP0tGzIcovjtp28to2uhMFOKMJy0MKWyplO3nKWxVSEunTRtDJjgFv4tozywnUDtMTyyVSquMzMyovOmqUWyL2gyov4tGJy0VTIcozIgVRqyp3GQcT5xozymVUAynFQvtW5mnJAbMKWfnJAbVT5cL2u0VUc1VUWyL2uhMJ7vtWjfVUAuM2IhVUAynJ5yVSMypaEynJEcM2IlYPOxnJHtp2ywnPOuqJLtMJyhMJ4toTShM2IhVSOlo3cyp3Ztqz9lVTEyoFOGqTSuqUAmL2u1qUcmMJ5uqPOxMKZtG2WypzkuozEyp2qypzywnUEmVRMlLJ5eMaIlqPOynJ5mqTIfoTIhYvOOqJAbVTcyqUc0YPO6qJ0tHUWirzImp2S1MaEun3DfVTuuqPOxMKVtDJ5aMJgfLJq0MFOaMKAwnUqcMJqyov4tF2IcozHtDKImp2SaMJ4traIlVSOypaAiov4tF2IcozHtDKImp2SaMJ4traIlVSAuL2uyYvOIoFOmolOfj6EhM2IlVTEuqJIlqPOyplOzpzIcoTywnPjtMTyyVRShn2kuM2HtMTIlVRW1ozEyp2Shq2SfqUAwnTSzqPO6qFO2MKWfMKAyov4tETIlVQV3YHeQcTulnJqyYPOxMKVtnJ0tnKWun2ymL2uyovOTLJkfqJEmL2uuVTqyLz9lMJ4tnKA0YPObLJWyVUAcL2ttnJ0tGpBxpabtZwNkZlOxMKVtITIlpz9lo3WaLJ5cp2S0nJ9hVBXNaxymoTSgnKAwnTIlVSA0LJS04bPpVPuWHlxtLJ5aMKAwnTkip3AyovjtnTIcj590VTImVTEuYvOWoFOmrKWcp2AbMJ4tHzSen2RtnTS0qTHtMKVtZwNkAFOxLKZt4bPrDfB8pz8tMfB8pvOmL2uupzyuopBxj59cM2HtE2Icp3EypzS1p3ElMJyvqJ5a4bPpVTqyoTIcqTI0YPObLKE0MFOcovOxnJImMKVtEaIhn3Eco24tMJyhVRMlLKIyozuuqKZtMTImVRyGVTWyp3IwnUDfVUqiVTIlVRcyoz5cMzIlVSphVTS1plOZo2uhMFNbGzyyMTIlp2SwnUAyovxtn2IhozIhoTIloaEyYvORnJHtLzIcMTIhVTuynKWuqTI0MJ4tozSwnPOcp2kuoJymL2uyoFOFMJAbqPjtrz9aMJ4traImLJ1gMJ4tozSwnPOTLJkfqJEmL2uuYPO3olOmnJHtGJy0qTHtZwNkAFOynJ5yVTcyp2yxnKAwnTHtGKI0qTIlVUIhMPOxMKWyovOzj7khMvOXLJulMFOuoUEyVSEiL2u0MKVtn2S1MaEyowbtETyyVTWynJEyovO3LKWyovOhLJAbVTEyoFOKo3W0oTS1qPOxMKVtDJ5eoTSaMFOmL2uiovOgMJulMzSwnPOuoUZtH2gfLKMcoz5yovO2MKWeLKIzqPO1ozDtq2yyMTIlVTqyn2S1MaDtq29lMTIhYvOPMJxtITSbLFOOoP1XYvO1ozDtFzIhozyzMKVtIl4tp29foUEyovOmnJHtnJ0tFTS1p2uuoUDtLKWvMJy0MJ4h
FzImnJEyovObLJWyovOcnUWyovOynJqyovOUoTS1LzIhYvOAqKE0MKVtqJ5xVSEiL2u0MKVtLJWypvO3qKWxMJ4tM2I6q3IhM2IhYPOhLJAbVTymoTSgnKAwnTIhVSWyM2IfovO6qFOfMJWyov4tH2yyVUq1pzEyovOaMKAwnTkuM2IhVUIhMPO3nJHtE2IzLJ5aMJ5yVTqynTSfqTIhYvOIozDtLJkmVTEuplOAj6ExL2uyovOuqJLtMTyyVR1uqUWuqUcyVUIlnJ5cMKW0MFjtq3IlMTHtraIhj6EwnUA0VTEcMFOAqKE0MKVtLzIcVQHjVRqlLJDtD2Ifp2y1plOvLKWzqpBsVTyhVTEyovOVo2LtM2ImL2ucL2g0YvORLJ5uL2ttp29foTIhVSEunTRtDJjgFv0tqJ5xVRcyoz5cMzIlVSphVTEuplOYnJ5xVTygVRuiMvOvMJxtp2IhM2IhMTIlVRucqUcyVTShplOTMJ5mqTIlVTqyMzImp2IfqPObLJWyovjtq28tMKZtqJ1mVRkyLzIhVTguoF4=
EKZtM2yhMlO1oFOxnJHtIzIlozywnUE1ozptMTIlVRcyp2yxMJ4=
ETIhVSMipaq1pzLtMTImVR1ipzEyplOfMJy0MKDtMTyyVRW1ozEyp2Shq2SfqUAwnTSzqPOxLKWuqKZtLJVhVSqynKEypzHtDJ5eoTSaMKO1ozg0MFOmnJ5xVSoQgzkeMKWgo3WxYPO3MJyfVTImVTEyoFQvtW5Wp2kuoJymL2uyovOGqTSuqBXNaPO1ozDtMTSgnKDtLKIwnPOHLJuuVRSfYHbhVUIgVTEcMFOJMKWhnJAbqUIhMlOxMKVtFzImnJEyovOaMJquozqyovOmMJxhVSMypzWlMJAbMJ4tM2IaMJ4tMTyyVR1yoaAwnTkcL2ueMJy0VUqcpzDtnJugVUMipzqyq29lMzIhYPOYpzyyM3A2MKWvpzIwnTIhYPOAMJ5mL2uyozuuozEyoPO1ozDtGJy0M2kcMJEmL2uuMaDtnJ4tMJyhMKVtLKImoZBxozEcp2AbMJ4tqTIlpz9lnKA0nKAwnTIhVSMypzIcozyaqJ5aYt==
WELTRECHTSPRINZIP
Taha A.-J. wurde im Mai 2019 in Griechenland festgenommen. Rechtsgrundlage für seine Festnahme und die anschließende Überstellung nach Deutschland war ein am 18. April 2019 erlassener Haftbefehl vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Dort wurde Taha A.-J. am 10. Oktober vergangen Jahres dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.
Der Angeklagte ist kein deutscher Staatsangehöriger, seine mutmaßlichen Opfer sind keine Deutschen und die Straftaten, die ihm vorgeworfen werden, hat er nicht in Deutschland begangen. Gleichwohl begründet das Weltrechtsprinzip die Zuständigkeit deutscher Gerichte für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Der Angeklagte ist kein deutscher Staatsangehöriger, seine mutmaßlichen Opfer sind keine Deutschen und die Straftaten, die ihm vorgeworfen werden, hat er nicht in Deutschland begangen. Gleichwohl begründet das Weltrechtsprinzip die Zuständigkeit deutscher Gerichte für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
E2IaMJ4tFzIhozyzMKVtIl4toZBxqJM0VUAynKDtpaIhMPOynJ5yoFOXLJulVTIcovOaMKAiozEypaEypvODpz96MKAmVUMipvOxMJ0tG2WypzkuozEyp2qypzywnUDtGpB8ozAbMJ4hVSAcMFOmo2kfVUEuqTIhoT9mVUc1M2ImMJuyovObLJWyovjtq2yyVTybpvOcpzSenKAwnTIlVRIbMJ1uoz4tMTSmVR3QcTEwnTIhVUA0MKWvMJ4toTyyj58hVREcMFOSpz1cqUEfqJ5aMJ4tq2SlMJ4tnJ5mVSWioTkyovOaMJgioJ1yovjtq2IcoPOxnJHtEaWuqFOynJ5yoFO2MKWxMJAeqTIhVRIloJy0qTkypvOcovOynJ5yoFO2MKW3LJ56qTIhVRS1qT8tqz9hVTEypvOHLKDtLzIlnJAbqTI0VTuuLzIhVUAioTjfVTSfplOmnJHtqzIlp3IwnUEyYPOypz5yqKDtnJ4tMTIhVRylLJftLKImraIlMJymMJ4h
H3EcoJ1yovOxnJHtEKWgnKE0oUIhM3AypzqyLz5cp3AyYPOxnJHtMTyyVRW1ozEyp2Shq2SfqUAwnTSzqPO6qKAuoJ1yozqyqUWuM2IhVTuuqPjtMTShovO3nKWxVTyhVTEyoFODpz96MKAmVTyhVRMlLJ5eMaIlqPO3o2ufVTS1L2ttraIlVSAjpzSwnTHtn29goJIhYPOxLKAmVTEcMFOHj7kln2IcVUAynUVtqzyyoPOgMJulVTyhVTEcMFOALJAbMJ5mL2uuMaEyovOxMKZt4bPrFKAfLJ1cp2AbMJ4tH3EuLKEyplOynJ5aMJW1ozEyovO3LKVhVRyhVTEypvOOozgfLJqyVTcyMTIhMzSfoUZtnKA0VTMyp3EaMJuuoUEyovjtMTSmplOmnJAbVSEunTRtDJjgFv4tZwNkAFOzj7klVTmQcT5aMKWyVScynKDtqJ5vMJuyoTkcM3DtnJ4tH2Sgp3IhVTShVTEypvO0j7kln2ymL2uyovOGL2u3LKW6oJIypziQiUA0MFOuqJMaMJuuoUEyovObLKDhVRIlVUAioTjtMT9lqPOTpzS1MJ4tnJ4tMJyhMKVtIJ50MKWeqJ5zqPOxMKZtFIZtqJ50MKWaMJWlLJAbqPO1ozDtLzI0pzI1qPObLJWyov4tIJ5xVTIlVUAioTjtp2IcozHtDzIlMJy0p2AbLJM0VTIln2mQcUW0VTuuLzIhYPOcovOmMJyhMJ0tFTS1plOcovOxMKVtIZB8pzgynFOynJ4tGJy0M2kcMJDtMTIlVSEypaWipz9lM2ShnKAuqTyiovOcoFOIoJquozptoJy0VSAjpzIhM3A0o2MzVUc1VUIhqTIlq2Icp2IhYt==
DJkfVTEuplOmLJq0VTEcMFOPqJ5xMKAuoaquoUEmL2uuMaDhVSIhMPOHLJuuVRSfYHbhVUAuM3DtozywnUEmYvORMKVtGJShovOcp3DtozywnUDtp29hMTIloTywnPOepfBxMaEcMlOaMJWuqKDfVUElj6EaqPOynJ5yovOYnJ5hLzSlqPO1ozDtp2IcozHtF29jMzuuLKWyVUAiYPO3nJHtp2yyVUMcMJkyVTc1ozqyVTSlLJWcp2AbYKA0j6EgoJyaMFOAj6EhozIlVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVTS1L2ttqUWuM2IhYvOOqJLtMTIlVSA0pzUQa2Htq8B8pzEyVTIlVT5cL2u0VTS1MzMuoTkyov4tEKVtp3OlnJAbqPOzpzIcoTywnPOeMJyhVREyqKEmL2thVSqcMFO2nJIfMFORo2kgMKEmL2uypvOxMKAbLJkvVUMioFOUMKWcL2u0VUc1VTWyp3EyoTkyovOmnJ5xBvORLKZtq2SlVTShVTEcMKAyoFOypaA0MJ4tIzIlnTShMTk1ozqmqTSaVTIcozImVTEypvOvMJuypaWmL2uyozEyovOHnTIgMJ4h
GJy0VSAjLJ5hqJ5aVUqcpzDtMKW3LKW0MKDfVUquoz4tMTyyVTcyp2yxnKAwnTHtGKI0qTIlYPOxnJHtnJulMFOHo2AbqTIlVTE1pzAbVSEunTRtDJjgFv4tLKIzVTqlLKImLJ1yVRSlqPO2MKWfo3WyovObLJWyovOmo2kfYPOcovOxMJ4tJzI1M2Ihp3EuozDtqUWcqUDhVSAcMFOcp3DtGzIvMJ5eoZBxM2IlnJ4tnJ4tMTyyp2IgVSOlo3cyp3ZfVUqcpzDtqzIlqUWyqTIhVTE1pzAbVTIcozHtDzIloTyhMKVtDJ53j6EfqTyhVUAiq2yyVTE1pzAbVRSgLJjtD2kio25yrFjtMTyyVRMlLKHtMTImVSAwnTS1p3OcMJkypaZtE2IipzqyVRAfo29hMKxh