Prozess gegen mutmaßliches IS-Mitglied um Tod eines Mädchens

WELTRECHTSPRINZIP

Taha A.-J. wurde im Mai 2019 in Griechenland festgenommen. Rechtsgrundlage für seine Festnahme und die anschließende Überstellung nach Deutschland war ein am 18. April 2019 erlassener Haftbefehl vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Dort wurde Taha A.-J. am 10. Oktober vergangen Jahres dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.



Der Angeklagte ist kein deutscher Staatsangehöriger, seine mutmaßlichen Opfer sind keine Deutschen und die Straftaten, die ihm vorgeworfen werden, hat er nicht in Deutschland begangen. Gleichwohl begründet das Weltrechtsprinzip die Zuständigkeit deutscher Gerichte für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.