Quarantäne für Flüchtlingseinrichtung in Büdingen

Büdingen/Friedberg - Nach drei bestätigten Corona-Infektionen ist die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Büdingen unter Quarantäne gestellt worden. Betroffen von der Maßnahme sind 600 Bewohner, wie der Wetteraukreis am Mittwoch in Friedberg mitteilte. Die positiven Tests betrafen einem Sprecher zufolge drei Bewohner. Solange die Dimension nicht abgeschätzt werden könne, müsse verhindert werden, «dass hier Menschen ein und aus gehen und die Gefahr bestehe, dass das Virus weiter verbreitet» werde, teilte der Kreis weiter mit. Im Wetteraukreis sind in den vergangenen sieben Tagen 76,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert worden.