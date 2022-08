Radler auf der Autobahn: Volksbegehren für Verkehrswende

Jetzt teilen:

Frankfurt/Wiesbaden - Mit einem Fahrradkorso über die Autobahn wollen Organisatoren und Unterstützer an diesem Sonntag das geplante Volksbegehren für eine Verkehrswende in Hessen auf den Weg bringen. Von Frankfurt wollen sie über die A648 und die A66 in die hessische Landeshauptstadt radeln. Erwartet werden 5000 bis 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fahrrad-Demo. Die Polizei rechnet mit „erheblichsten Verkehrsbehinderungen“ im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Zum Startpunkt der Autobahnstrecke an der Frankfurter Messe führt eine Fahrradsternfahrt aus Friedberg, Hanau und Darmstadt.

Die Unterschriften für das Volksbegehren sollen mit Lastenrädern nach Wiesbaden gebracht werden, dort soll sie am Nachmittag der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) entgegennehmen. Ziel des Volksbegehrens ist ein Verkehrswendegesetz, mit dem die Mobilität in Hessen bis 2030 klimaneutral und sozial gerecht gestaltet werden soll. Dazu sollen unter anderem Radwege, Fußwege und vor allem Bus und Bahn stark ausgebaut werden. In einem ersten Schritt mussten dafür rund 44.000 Unterschriften gesammelt werden.

Die Polizei mahnte, die Sperrung der A66 werde dazu führen, dass der Verkehr auf A3 und A5 sowie in Ortsdurchfahrten verdrängt werde. Auf den Autobahnen müsse auch wegen Ferienreiseverkehrs mit Stau gerechnet werden. Die Polizei rief dazu auf, den Bereich weiträumig zu umfahren und nicht notwendige Fahrten entlang der Strecke sowie deren Ausweichmöglichkeiten nicht anzutreten.

Bis zuletzt versuchte die Autobahn GmbH, die Rad-Demo auf der Autobahn zu verhindern. Am Freitag war ein Eilantrag gegen die Aktion vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden zurückgewiesen worden. Dagegen legte die Autobahn GmbH am Samstag Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel ein. Mit einer Entscheidung werde am Abend gerechnet, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichtshofs.

