Rassistische Äußerung: Ermittlungen gegen Polizeibeamten

Gießen - Nach einem mutmaßlich rassistischen Vorfall laufen Ermittlungen gegen einen Beamten des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Der Polizist soll sich gegenüber einem mutmaßlichen Störer rassistisch geäußert haben, wie das Präsidium am Dienstag in Gießen mitteilte. Die Worte sind demnach auf einem Internet-Video zu hören. Das Präsidium sei auf den Clip am Montagabend aufmerksam geworden, habe den Beamten identifiziert und die Sequenz für die weiteren Ermittlungen gesichert. Die Polizei bat den bislang unbekannten Geschädigten, sich möglichst rasch zu melden.

Man gehe derzeit davon aus, dass sich der Vorfall spätestens im Herbst 2020 in Gießen ereignete, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums weiter mit.

„Ein solcher rassistischer Ausspruch gegenüber einem Bürger ist völlig inakzeptabel und niemals hinnehmbar - ganz unabhängig davon, was in der konkreten Situation vorgefallen sein mag“, sagte Polizeipräsident Bernd Paul der Mitteilung zufolge. Der Fall werde „lückenlos und konsequent aufgeklärt“. Die strafrechtlichen Ermittlungen und die laut Präsidium ebenfalls unmittelbar eingeleitete dienstrechtliche Prüfung dauern an.

