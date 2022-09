Razzia in drei Bundesländern: Mutmaßliche Schleuserbande

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagen. (Bild: dpa) (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild)

Koblenz - Die Bundespolizei hat am frühen Dienstagmorgen 20 Objekte in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusung von Ausländern durchsucht. Es seien sechs Untersuchungshaftbefehle vollstreckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz. Details zu der Razzia sollen im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Die Durchsuchungen liefen noch.

