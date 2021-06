Rechte Polizei-Chats: Opposition fordert Beuths Rücktritt

WIESBADEN - Angesichts der Ermittlungen gegen hessische Polizisten wegen rechtsextremer Chats haben Vertreter der Landtagsopposition den Rücktritt von Innenminister Peter Beuth (CDU) gefordert. Beuth sei als Minister untragbar und für die Aufklärung der Fälle ungeeignet, sagte die Vorsitzende der Linksfraktion, Janine Wissler, am Donnerstag in Wiesbaden. Deshalb müsse er zurücktreten.

Der Innenminister hatte vor wenigen Tagen das Spezialeinsatzkommando (SEK) des Frankfurter Polizeipräsidiums wegen rechtsextremer Äußerungen von Polizisten in Chatgruppen aufgelöst. Beuth hatte am Dienstag im Innenausschuss von 49 aktiven Beamten gesprochen, die an den Chats teilgenommen hätten