Rechtsstaatsklassen in 110 hessischen Kommunen

Wiesbaden - Für eine bessere Integration von Flüchtlingen sind bislang in rund 110 hessischen Kommunen Rechtsstaatsklassen eingerichtet worden. Als Dozenten waren rund 270 Richter, Staatsanwälte und Rechtspfleger ehrenamtlich im Einsatz, wie Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden erklärte. Landesweit über 16 000 Flüchtlinge und Asylbewerber hätten bislang an dem Angebot teilgenommen und entsprechende Zertifikate erhalten.

Die Rechtsstaatsklassen waren im Herbst 2015 eingeführt worden, als sehr viele Flüchtlinge auch nach Hessen kamen. Ziel dieses freiwilligen Angebotes ist es, dass Praktiker mit den Zuwanderern über die Grundwerte in Deutschland sowie die Fragen des Straf- und Zivilrechts oder die Gewaltenteilung sprechen. Adressaten sind etwa kommunale Einrichtungen oder Schulen. Das Wiesbadener Ministerium stellt dabei nach eigenen Angaben nur den Erstkontakt zu einem örtlich nahe gelegenen Justizstandort her.

In einer Rechtsstaatsklasse werden nach Angaben der Justizministerin sechs Module mit einem gesamten Zeitaufwand von rund sechs Stunden unterrichtet. Dabei handelt es sich um die Bereiche Asylverfahren/Aufenthaltsrecht, Demokratie/Rechtsstaat, Arbeitsmarkt/Soziales, Strafrecht/Notwehr, Familie/Gleichberechtigung sowie Zivilrecht/Einkaufen.