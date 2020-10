Rechtsstreit der Awo mit Ex-Geschäftsführer vor Entscheidung

Das Logo der Frankfurter Awo ist an einem Gebäude zu sehen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Der Rechtsstreit zwischen der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo) und ihrem ehemaligen Geschäftsführer Jürgen Richter ist am Mittwoch vor dem Arbeitsgericht Frankfurt in die entscheidende Runde gegangen. Das Gericht wollte noch am späten Nachmittag über den Streit um den Aufhebungsvertrag mit Richter entscheiden. Sein Anwalt hatte am Mittwoch vor Gericht betont, die neue Führung des Verbands bleibe an Verträge der Vergangenheit gebunden. Richter gilt als Schlüsselfigur der Frankfurter Awo-Affäre. Er war im Dezember nach Berichten über ungewöhnlich hohe Gehälter und Luxus-Dienstwagen zurückgetreten.

Im Mittelpunkt des Streits stehen die Bedingungen des «sogenannten Aufhebungsvertrags», in dem Richter ein Einkommen von 306 000 Euro pro Jahr bis zum Erreichen des Rentenalters im Jahr 2022 zugestanden worden sei, hatte der Anwalt der Awo während des Gütetermins im Juni erläutert. Richters Anwalt hingegen betonte am Mittwoch, die Aufhebungsvereinbarung enthalte «durchweg übliche Regelungen». Dieser Vertrag war noch in der Zeit vor dem Führungswechsel beim Kreisverband nach Bekanntwerden der Vorwürfe geschlossen worden.

Die neue Awo-Führung schätzt den Schaden, der durch die ehemaligen Funktionäre des Frankfurter Kreisverbands entstanden ist, nach Angaben der vergangenen Woche nunmehr auf 6,3 Millionen Euro. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere frühere Awo-Funktionäre wegen Veruntreuungs- und Betrugsverdachts.