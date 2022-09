Regierungschef Rhein lädt zum Sozialgipfel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will bei einem Sozialgipfel über die Bewältigung der Folgen der Energiekrise wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine diskutieren. Zu dem Treffen an diesem Freitag (ab 10.00 Uhr) in der Staatskanzlei in Wiesbaden sind unter anderem Sozial- und Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, die kommunalen Spitzenverbände, die Verbraucherzentrale sowie die Vertreter der beiden großen Kirchen eingeladen. Dazu kommen Verbände des Gesundheitswesens und die Landesenergieagentur.

© dpa-infocom, dpa:220929-99-947512/2