Regierungserklärung und neuer Staatsgerichtshofspräsident

Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) spricht im hessischen Landtag. (Bild: dpa) (Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die Regierungserklärung von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und die Neubesetzung des Präsidentenamtes am Staatsgerichtshof stehen im Mittelpunkt der Sitzung des hessischen Landtags an diesem Dienstag (ab 14.00 Uhr). Bei der Regierungserklärung im Parlament in Wiesbaden geht es um den Wandel der hessischen Wirtschaft hin zu mehr Klimaverträglichkeit und Nachhaltigkeit.

Die Spitze von Hessens Verfassungsgericht muss neu besetzt werden, weil der mehrjährige Amtsinhaber Roman Poseck zum neuen hessischen Justizminister ernannt wurde. Der 52-Jährige hatte das Präsidentenamt seit dem Jahr 2017 ausgeübt.

© dpa-infocom, dpa:220711-99-985791/3