Regierungserklärung von Poseck im Landtag

Wiesbaden - Mit der Regierungserklärung von Justizminister Roman Poseck (CDU) starten heute die dreitätigen Beratungen des hessischen Landtags in Wiesbaden. Der Minister will die Justiz in Hessen stärken und hat bereits angekündigt, dafür 477 zusätzliche Stellen schaffen zu wollen.

Seine Regierungserklärung hat den Titel „Mit dem hessischen Pakt für den Rechtsstaat machen wir unsere Justiz zukunftsfest“. Poseck war mit dem Wechsel an der Regierungsspitze erst im Frühjahr ins Kabinett des neuen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) gerückt.

