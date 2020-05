Regierungserklärung von Sozialminister Klose zur Krise

Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen), Sozialminister des Landes Hessen, im Landtag. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Wiesbaden - Sozialminister Kai Klose (Grüne) wird heute im hessischen Landtag eine Regierungserklärung zur aktuellen Lage während der Corona-Krise und den Maßnahmen der Landesregierung halten. Am ersten Tag der zweitägigen Plenarwoche wird es in Wiesbaden auch um die ursprünglich geplante Erhöhung der Abgeordnetendiäten gehen und eine Debatte um die Finanzierung von Pflegeschulen im Land geben.

Die Bezüge der Parlamentarier werden in der Regel jährlich automatisch an die Einkommens- sowie die Preisentwicklung in Hessen angepasst. Bereits vor der Plenarsitzung wurde aber von den Fraktionen angekündigt, dass als Zeichen für die Bürger in der Corona-Krise auf diesen Mechanismus verzichtet wird. Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Finanzierung von Pflegeschulen soll etwa die Sprachförderung in der Ausbildung verankert werden.