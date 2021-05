Renaturierung: Wasser für das Pfungstädter Moor

Die hessische Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne). Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Wiesbaden – Um unter anderem die Lebensbedingungen zahlreicher gefährdeter Vogelarten zu verbessern, soll in das Pfungstädter Moor in den kommenden Jahren künstlich Wasser eingeleitet werden. Das Land werde für den Bau der Zuwässerung und den Betrieb im Jahr 2021 rund 270 000 Euro bereitstellen, teilte das Umweltministerium am Donnerstag in Wiesbaden ab. Ab 2022 sollen demnach je 208 000 Euro zur Verfügung stehen. «Mit der Verbesserung des Wasserhaushalts können wir in diesem Gebiet das noch vorhandene Niedermoor schützen und längerfristig kann sich wieder ein großes Moorgebiet mit entsprechender Fauna und Flora entwickeln», sagte Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) zur Renaturierung.

Durch die Einleitung von zusätzlichem Wasser sollen im Pfungstädter Moor als Teil eines EU-Vogelschutzgebiets «die Lebensbedingungen vieler gefährdeter Arten wie Blaukehlchen, Rohrweihe oder verschiedener Rohrsänger» deutlich verbessert werden, hieß es. Die Arten hätten demnach «sehr unter der Trockenheit des Gebietes gelitten». Intakte Moorböden hätten zudem «eine große Bedeutung als Kohlenstoffspeicher». Das Moor war nach Angaben des Umweltministeriums unter anderem für den Torfabbau entwässert worden. Auch durch eine hohe Grundwasserentnahme für Trinkwasser war der Grundwasserspiegel demnach stark abgesunken.

Das südlich von Darmstadt gelegene, knapp 100 Hektar große Moor ist den Angaben zufolge seit 1995 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Das Moor liegt demnach in einer Altneckarschlinge im Hessischen Ried. Mit der Zuwässerung werde nun «eine wichtige Vereinbarung des Runden Tisches zur Verbesserung der Grundwassersituation im Hessischen Ried» umgesetzt, sagte Hinz. Unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hatte die Bewässerung des Moors gefordert.

