Rhein: CDU soll zur „Bürger- und Mitmachpartei“ werden

Fulda - Als möglicher künftiger hessischer Ministerpräsident und CDU-Vorsitzender will der amtierende Landtagspräsident Boris Rhein mehr Menschen politisch mit einbeziehen. „Wir werden aus der Partei eine Bürger- und Mitmachpartei formen“, sagte Rhein am Freitag beim „Künzeller Treffen“ der hessischen CDU in Fulda. Die Partei müsse jünger, bunter und weiblicher werden. Zuvor hatte der amtierende Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bekanntgegeben, dass Rhein ihm als hessischer Regierungschef und CDU-Vorsitzender nachfolgen soll. Dieser Wechsel werden „in Übereinstimmung und Freundschaft“ vollzogen, sagte Rhein. Es sei kein Bruch, sondern eine Stabübergabe.

