Rhein trägt sich in Kondolenzbuch für Queen ein

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich in das Kondolenzbuch für die gestorbene Königin Elizabeth II. eingetragen. (Bild: dpa) (Foto: Hannes Albert/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich am Dienstag in Wiesbaden in das Kondolenzbuch für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. eingetragen. „Die Welt hat eine großartige Persönlichkeit verloren - und Hessen eine Freundin“, schrieb Rhein. Nach ihrem Tod hatte er in der vergangenen Woche betont, Queen Elizabeth II. habe wie keine andere Monarchin nicht nur die britische Geschichte, sondern auch die Weltgeschichte geprägt.

Das Kondolenzbuch liegt noch bis kommenden Montag im Eingang der hessischen Staatskanzlei aus. Bürgerinnen und Bürger können dort ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Anschließend werden die Kondolenzeinträge über das britische Konsulat in Frankfurt an das britische Königshaus übermittelt, hieß es.

Die Queen war am vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Das Staatsbegräbnis ist für den kommenden Montag angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:220913-99-745516/2