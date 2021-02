Rhein zum Jahrestag von Hanau: Zorn und tiefe Scham

Boris Rhein (CDU), Präsident des Landtages in Hessen, spricht. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Hanau/Wiesbaden - Hessens Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) hat zum Jahrestag des Anschlags von Hanau der Opfer gedacht und den Angehörigen der Ermordeten sein Mitgefühl ausgesprochen. Er empfinde Zorn und tiefe Scham, sagte Rhein am Donnerstag in Wiesbaden. Das Attentat sei «die Eskalation rassistisch und rechtsextremistisch motivierter Anschläge in Deutschland in jüngster Zeit». Vor einem Jahr hatte der Deutsche Tobias R. in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven getötet.

«Neun Menschen, neun Lebensgeschichten, neun Freunde, Söhne, Töchter, Bekannte, Nachbarn - ganz einfach: neun von uns, deren Lebenslicht ganz gezielt und brutal ausgelöscht worden ist», sagte Rhein. «Der Mord an den neun jungen Menschen in Hanau ist ein Mord, der uns alle betrifft und der uns alle angeht, weil Attentäter wie der von Hanau es auf uns alle abgesehen haben. Auf diesen Staat und auf die Art, wie wir leben, auf die offene Gesellschaft, auf die Demokratie und auf den Rechtsstaat.»

