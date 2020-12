Rheingau-Taunus-Kreis ohne nächtliche Ausgangsbeschränkungen

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizeikontrolle“ steht bei einer Kontrolle von Autofahrern auf der Fahrt in die Innenstadt. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Uwe Anspach/dpa/Archiv)

Bad Schwalbach - Im Rheingau-Taunus-Kreis sollen die Regelungen zu nächtlichen Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden. Der Kreis sei fünf Tage in Folge unter einem Wert von 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen geblieben. «Der Corona-Krisenstab hat sich deshalb darauf verständigt, die Allgemeinverfügung zur Ausgangssperre - laut den Vorgaben im Eskalationskonzept des Landes Hessen - aufzuheben, und zwar mit Wirkung ab Mittwoch, 23. Dezember 2020, 0.00 Uhr», teilte der Kreis am Montag in Bad Schwalbach mit.

Ausgangsbeschränkung bedeutet in dem Fall: Zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr bedarf es eines triftigen Grundes, um noch auf die Straße gehen zu dürfen. Der Krisenstab appellierte an die Menschen im Kreis, trotz der Aufhebung der Ausgangsbeschränkung diese Regelung auch weiterhin im Blick zu behalten und sich daran zu orientieren.