RKI: 1340 weitere Corona-Fälle in Hessen registriert

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild)

Berlin/Wiesbaden - In Hessen hat sich die Zahl neu registrierten Corona-Infektionen am Donnerstag im Vergleich zum Vortag um 1340 erhöht. Damit gibt es seit Beginn der Pandemie 100 900 bestätigte Fälle, wie aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand: 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden, erhöhte sich um 23 auf insgesamt 1601. Die Zahl von Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen betrug 151,4.

Von Kommunen selbst gemeldete Werte können von den RKI-Zahlen abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des RKI.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin wurden in Hessen 380 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Das entsprach 21 Prozent aller belegten Intensivbetten. 221 der Patienten wurden beatmet (Stand: Mittwoch, 12.15 Uhr).