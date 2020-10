RKI: Weitere Kommunen überschreiten kritischen Corona-Wert

Jetzt teilen:

Berlin/Wiesbaden - Der Anstieg der Corona-Infektionen in Hessen hält an. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin vom Freitag wurden innerhalb eines Tages weitere 671 Fälle bestätigt. Zwei weitere Menschen starben demnach an den Folgen einer Infektion, insgesamt gibt es bisher 571 Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie wurden 24 151 Infektionen gemeldet.

Kassel überschritt den Angaben zufolge die 100 bei der Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb sieben Tagen: Die nordhessische Stadt liegt nach einem Ausbruch in einer Flüchtlingsunterkunft laut RKI bei einer Inzidenz von 100,9. Zu den Corona-Hotspots in Hessen zählen den Angaben zufolge nun auch Wiesbaden mit einem Wert von 53,1, zudem der Rheingau-Taunus-Kreis mit 56,6 und der Hochtaunuskreis mit 52,8.

Den kritischen Wert von 50 überschreiten weiter auch Offenbach (95,2) und Frankfurt (75,2) sowie der Kreis Groß-Gerau (84,5) und der Main-Taunus-Kreis (61,6).

Von Kommunen selbst gemeldete Zahlen können von den RKI-Zahlen abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die aus Berlin oder Wiesbaden.