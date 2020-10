Rodungen für A49 in Mittelhessen gehen weiter

Proteste gegen Weiterbau der Autobahn 49. Foto: Boris Roessler/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Archiv)

Stadtallendorf - Polizei und Gegner des Weiterbaus der Autobahn 49 in Mittelhessen stellen sich auf eine neue Protestwoche ein. Die Rodungen für den umstrittenen Lückenschluss wurden am Montag im Bereich des Herrenwalds bei Stadtallendorf fortgesetzt. Es handele sich um ein größeres Areal, sagte ein Sprecher der Projektgesellschaft Deges. Entsprechend sollen die Arbeiten dort auch in den kommenden Tagen weitergehen. Man werde sich schrittweise vorarbeiten.

Erneut protestierten Umweltschützer gegen die Rodungen, auch die Polizei war wieder im Einsatz. Zwei Aktivisten kletterten einer Polizeisprecherin zufolge im Sicherheitsbereich auf einen Baum und wurden dann heruntergeholt. Mehreren Personen seien Platzverweise erteilt worden. Die Proteste seien aber weitestgehend friedlich verlaufen.

Am Vormittag hatten Aktivisten Zufahrten eines Schokoladenwerks in Stadtallendorf blockiert. Der Polizei zufolge waren bis zu 30 Personen vor Ort. Am Nachmittag kam es in der Stadt demnach zu einer spontanen Demonstration. Aktivisten kündigten für diese Woche weitere Proteste an.

Für den noch offenen Lückenschluss sollen insgesamt 85 Hektar Wald gerodet werden, davon gehören 27 Hektar zum Dannenröder Wald und 49 Hektar zum nahe gelegenen Herrenwald. Die Rodungen begannen am 1. Oktober mit dem Start der Fällsaison.