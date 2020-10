Rodungen für A49 ruhen am Wochenende

Ein Polizist, der ein Waldstück im Herrenwald sichert, steht auf gefällten Bäumen. Hier wird heute weiter für den Weiterbau der Autobahn 49 gerodet. Foto: Boris Roessler/dpa (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa)

Stadtallendorf - Angesichts angekündigter Demos gegen den Weiterbau der Autobahn 49 in Mittelhessen plant die Projektgesellschaft Deges an diesem Wochenende keine Rodungen. «Wir wollen keine Konfrontation, deshalb ruhen die Arbeiten am Wochenende», sagte ein Deges-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Am Vortag hatten Fällarbeiten für das Verkehrsprojekt im Herrenwald bei Stadtallendorf begonnen. Dagegen protestieren Umwelt- und Klimaschützer, die sich in Baumhäusern und Plattformen verschanzt hatten und in Bäume kletterten. Die Polizei war auch am Freitag mit einem Großaufgebot vor Ort, um das betroffene Waldgebiet zu räumen. Auch im Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm sind Rodungen geplant, gegen die sich Waldbesetzer stemmen.

Mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten zeigte sich der Deges-Sprecher zufrieden. «Für uns war entscheidend, dass wir wie geplant mit den Fällarbeiten beginnen konnten», sagte er. Der Einsatz der Polizei habe es ermöglicht, die Arbeiten störungsfrei zu beginnen. Am Vortag seien bereits zwei bis drei Hektar im Herrenwald gerodet worden, insgesamt sollen dort Bäume auf einer Fläche von 49 Hektar fallen. «Wir sind im Plan», so der Sprecher.

Für diesen Samtag (3. Oktober) ist eine weitere Fahrrad-Demo von Kassel bis zum Dannenröder Forst geplant. Unter dem Motto «Fahrrad fahr'n statt Autobahn» wollen die Teilnehmer einen großen Streckenabschnitt davon auf dem bereits bestehenden Stück der Autobahn 49 zurücklegen. Für Sonntag (4. Oktober) haben Umwelt- und Klimaschützer zudem zu größeren Protesten am Dannenröder Wald aufgerufen. Neben den NaturFreunden Deutschlands wollen sich der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Campact und Fridays for Future unter dem Motto «Der Dannenröder Wald muss bleiben - Verkehrswende jetzt» beteiligen.

Der Lückenschluss der A49 soll Kassel und Gießen besser miteinander verbinden. Die Befürworter versprechen sich davon weniger Verkehrslärm und ein geringeres Unfallrisiko in den Dörfern sowie eine bessere Verkehrsanbindung für Pendler und Unternehmen aus der Region. Die Gegner halten das Projekt für überholt und mit der Verkehrswende nicht für vereinbar.