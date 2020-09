Rund 400 Teilnehmer bei Demo für Aufnahme von Geflüchteten

Ein Demoteilnehmer hält ein Plakat „Shame on you EU!“ hoch. Foto: Andreas Arnold/dpa (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Frankfurt/Main - Hunderte Demonstranten haben in Frankfurt am Sonntag die «sofortige Evakuierung» aller Flüchtlingscamps an den EU-Außengrenzen gefordert. Unter dem Motto «#EvacuateAllCamps» hatte unter anderem die Seebrücke Frankfurt zu einer Demonstration am Frankfurter Hauptbahnhof sowie anschließendem Demonstrationszug durch die Stadt aufgerufen. Die Polizei sprach am Nachmittag von etwa 400 Teilnehmern. Es sei «alles unproblematisch» verlaufen, sagte ein Sprecher.

Anlässlich des verheerenden Brandes des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos forderten die Initiatoren in einer Mitteilung die Aufnahme der Geflüchteten sowie eine «menschenwürdige Unterbringung in Deutschland sowie anderen Staaten der EU».