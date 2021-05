Rund 500 000 Corona-Impfungen durch niedergelassene Ärzte

Eine Ärztin impft in ihrer Praxis eine Patientin gegen das Coronavirus. Foto: Christoph Schmidt/dpa (Bild: dpa) (Foto: Christoph Schmidt/dpa)

Wiesbaden - Die niedergelassenen Ärzte in Hessen haben mittlerweile rund 500 000 Corona-Impfdosen verimpft. Damit habe sich das Tempo beim Impfen im Land deutlich erhöht, erklärte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Freitag in Wiesbaden.

Hausärzte können seit 6. April auf Basis der entsprechenden Verordnung des Bundes in ihren Praxen gegen Sars-CoV-2 impfen. Seit Anfang Mai impfen den Angaben zufolge auch die Facharztpraxen. Die Praxen können demnach die Impfstoffe von Biontech und Astrazeneca über die Apotheken vor Ort bestellen.

Die Impfquote bei den Erstimpfungen liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Hessen unterdessen bei 30,8 Prozent.

Die Impfquote bei den Zweitimpfungen betrage 8,2 Prozent, teilte das Ministerium unter Berufung auf Zahlen des Robert Koch-Instituts mit.

