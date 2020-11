Rund 60 Klagen gegen neuerliche Corona-Beschränkungen

Der Schriftzug «Hessischer Verwaltungsgerichtshof» (VGH) am Gerichtsgebäude in Kassel. Foto: picture alliance / Uwe Zucchi/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / Uwe Zucchi/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main/Kassel - Gegen die verschärften Corona-Beschränkungen in Hessen im November sind inzwischen rund 60 Verfahren vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof angestrengt worden. Das teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In etwa zwei Drittel der Fälle gehe es um Eilverfahren. Am Freitag erst scheiterte eine Rüsselsheimer Wirtin in einem solchen Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof - sie wollte die Öffnung ihrer Gaststätte erreichen.

In rund 20 Verfahren wehren sich nach Angaben des Gerichts Betreiber von Fitnesstudios und Tattoo-Studios sowie Wirte gegen die angeordnete Schließung ihrer Betriebe fast im gesamten November.

Wegen stark steigender Infektionszahlen hatte Hessen gemeinsam mit den anderen Bundesländern und dem Bund entschieden, strengere Corona-Regeln zu erlassen, um eine rasante Ausbreitung der Pandemie zu verhinderen. So müssen unter anderem Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie die Gastronomiebetriebe bis Ende November geschlossen bleiben.