Saar-Regierungsfraktionen wollen Rettungsschirm für Vereine

Saarbrücken - Die saarländischen Regierungsfraktionen von CDU und SPD haben wegen der Corona-Pandemie einen Rettungsschirm für Vereine angekündigt. Man werde im kommenden Nachtragshaushalt die nötigen Mittel bereitstellen, um die Vereine bei der Bewältigung der Krise zu unterstützen, teilte die Fraktionsvorsitzenden Alexander Funk (CDU) und Ulrich Commerçon (SPD) am Donnerstag mit. Die Landesregierung solle dazu zeitnah entsprechende Kriterien erlassen.

Die Corona-Krise habe viele Vereine in eine «missliche Lage» gebracht. Um deren Engagement über die Krise hinweg zu sichern, seien Millionen-Zuschüsse erforderlich, hieß es in einer Mitteilung der Koalitionsfraktionen. Auch wenn Schäden nicht in unbegrenzter Höhe ausgeglichen werden könnten, sei es wichtig, den Vereinen in der Krise den Rücken zu stärken.

Das Saarland sei das Bundesland mit der höchsten Vereinsdichte im gesamten Bundesgebiet, hieß es weiter. Mit mehr als 10 000 Vereinen bei knapp einer Million Einwohner stünden die Saarländer bundesweit an der Spitze.