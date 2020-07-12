Sonntag, 12.07.2020 - 10:30
4 min
Schäfer: Rechtsextremismus größte Gefahr für Gesellschaft
Von epd
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Zur Person: Robert Schäfer
Der 1958 in Bad Hersfeld geborene Robert Schäfer ist seit Februar 2015 Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz in Hessen. Zuvor war er Polizeipräsident für das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden. Schäfer trat 1974 in Nordhessen in den Polizeidienst ein. Seine Karriere führte ihn durch verschiedene Stationen. So war er Leiter des Lagezentrums im hessischen Innenministerium, Leiter des Einsatzstabs im Frankfurter Polizeipräsidium und bekleidete führende Positionen im Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach.
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