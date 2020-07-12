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Sonntag, 12.07.2020 - 10:30
4 min

Schäfer: Rechtsextremismus größte Gefahr für Gesellschaft

Als größte Bedrohung für die Gesellschaft bezeichnet der hessische Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer den Rechtsextremismus. Hier das ganze Interview.

Von epd
Den Kampf gegen Rechtsextremismus sieht Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer als wichtigste Aufgaben der Behörde in den kommenden Jahren. Foto: epd

Den Kampf gegen Rechtsextremismus sieht Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer als wichtigste Aufgaben der Behörde in den kommenden Jahren. (Foto: epd)

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Zur Person: Robert Schäfer
Der 1958 in Bad Hersfeld geborene Robert Schäfer ist seit Februar 2015 Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz in Hessen. Zuvor war er Polizeipräsident für das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden. Schäfer trat 1974 in Nordhessen in den Polizeidienst ein. Seine Karriere führte ihn durch verschiedene Stationen. So war er Leiter des Lagezentrums im hessischen Innenministerium, Leiter des Einsatzstabs im Frankfurter Polizeipräsidium und bekleidete führende Positionen im Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach.
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