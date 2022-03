Schlägerei nach Corona-Protest in Kassel

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“. (Bild: dpa) (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration)

Kassel - Nach einer Demonstration gegen staatliche Corona-Maßnahmen in Kassel ist es am Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen zwei Unbekannte einem 36-jährigen Teilnehmer auf seinem Heimweg ein Schild mit der Aufschrift „Impfen kann tödlich sein“ entrissen haben und weggerannt sein. Der Demonstrant habe die Männer verfolgt. Als er sie eingeholt habe, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Der 36-Jährige, der Schürf- und Platzwunden am Kopf erlitt, steht den Angaben zufolge im Verdacht, die beiden anderen Männer mit Pfefferspray besprüht zu haben. Dabei habe er sich offensichtlich auch selbst mit dem Reizstoff getroffen, hieß es. Einer der beiden anderen Männer soll daraufhin mehrfach mit Fäusten auf ihn eingeschlagen haben, bis er zu Boden ging. Auch Passanten hätten eingriffen. Der mutmaßliche Schläger und sein Begleiter seien anschließend in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Die Fahndung nach den beiden Männern blieb laut Mitteilung ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun sowohl gegen den unbekannten Flüchtigen als auch gegen den 36-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.



