Schlagfertiger Fachmann: Ein Nachruf auf Thomas Schäfer

WIESBADEN - Noch am vergangenen Donnerstag hatte Thomas Schäfer gemeinsam mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir die Details des Corona-Schutzschirms erläutert, den Hessen über der Wirtschaft aufgespannt hat. 8,5 Milliarden Euro umfasst das Paket. Am Dienstag hatte der Finanzminister im Landtag den Doppelhaushalt von zwei Milliarden Euro vorgelegt. Gewaltige Summen in einer historischen Krise, die Schäfers großes Werk, das Land erfolgreich aus der Schuldenfalle geführt zu haben, über Nacht zerstört hat.

Doch wirkte Schäfer in diesen Tagen der Krise keinesfalls verzagt oder gar verzweifelt. Entschlossen und zupackend, gleichzeitig mit Überlegung und Bedacht, stellte er sich den scheinbar übermächtigen Herausforderungen entgegen. So, wie man den 1,97-Meter-Mann aus Biedenkopf kennt. Ein Konservativer, dem Dogmatismus fremd war, schlagfertig und mit einem Humor gesegnet, der ihn auch in schwerer See selten verließ.

Und daher scheinen Spekulationen, der 54-Jährige habe vor den Folgen der Coronakrise kapituliert, mindestens einigermaßen gewagt. Weggefährten, die ihn ein wenig besser kennen, halten es kaum für möglich, dass Schäfer im Angesicht dieser Herausforderung den Mut verloren und seinem Leben selbst ein Ende gesetzt hat.

Von der Commerzbank zur Politik

Nach dem Abitur, Note 1,6, und vor dem Jurastudium absolvierte er in der Sparkasse seines Heimatortes Biedenkopf eine Banklehre. Das Studium schloss er mit einer Doktorarbeit über plebiszitäre Elemente in der hessischen Gemeindeordnung ab. 1999 folgte er dem Ruf von Justizminister Christean Wagner nach Wiesbaden und wurde sein Büroleiter und gab dafür eine Anstellung bei der Commerzbank in Frankfurt auf. Drei Jahre später übernahm er die Leitung des Büros von Ministerpräsident Roland Koch, ehe er 2005 Staatssekretär im Justizministerium und 2009 Finanzstaatssekretär bei Minister Karlheinz Weimar wurde. Bundesweit bekannt wurde es seinerzeit an der Spitze einer Taskforce zur Rettung von Opel. Seit Herbst 2010 war Schäfer hessischer Finanzminister. Er hat sich in dieser Position bundesweit und über Parteigrenzen hinweg den Ruf eines exzellenten und umsichtigen Fachmanns erworben. Schäfer wird in Hessen in diesen finanzpolitisch turbulenten Zeiten schwer zu ersetzen sein.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte zum Tod des Politikers: „Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Thomas Schäfer hat mich, hat uns alle in der CDU schockiert. Sie trifft uns und macht uns traurig und fassungslos“, schrieb sie auf Twitter.

Die Parteien im hessischen Landtag zeigten sich tief erschüttert über den Tod Schäfers. „Ich kenne wenige Persönlichkeiten, die so standfest, interessant und zuverlässig waren wie Thomas Schäfer“, sagte Landtagspräsident Boris Rhein. „Schon jetzt fehlt er! Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, Politik ohne ihn zu gestalten.“ Auch Vertreter der Oppositionsparteien äußerten sich fassungslos und drückten ihr Beileid für die Familie und die Hinterbliebenen aus. Schäfer hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Trauer und Erschütterung

„Thomas Schäfer, ein Mensch mitten im Leben, voller Tatendrang, klug, humorvoll und fröhlich“, erklärte Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner. „Wir sind von tiefer Trauer erfüllt und können nicht begreifen, was geschehen ist.“

„Mir fehlen die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben. Thomas war ein großartiger Kollege und ein guter sowie vertrauensvoller Freund. Schon jetzt vermisse ich seine sehr verantwortungsvolle und zugleich sehr menschliche Art des Umgangs und nicht zuletzt seinen auch in schwierigen Zeiten immer wieder aufkeimenden Humor“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Boddenberg.

Am Samstagvormittag war an einer Bahnstrecke bei Hochheim eine Leiche entdeckt worden. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft Wiesbaden und Polizeipräsidium Westhessen wurde umfangreich ermittelt – bis am späteren Abend feststand, dass es sich um die Leiche Schäfers handelte. Offenbar hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er die Gründe für seinen Freitod erklärt.