Schriftliche Abiturprüfungen starten in Hessen

Wiesbaden - Für rund 20.000 Schülerinnen und Schüler starten an diesem Mittwoch in Hessen die schriftlichen Abiturprüfungen. An 256 Schulen im Land werden nach Angaben des Kultusministeriums die Arbeiten geschrieben. Die meistgewählten Fächer in den schriftlichen Abiturprüfungen sind demnach Mathematik, gefolgt von Englisch und Deutsch. Die schriftlichen Prüfungen für das Abitur enden am 11. Mai.

Die Schulen erhalten wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie während der gesamten Oberstufe für jedes Prüfungsfach - genau wie im Vorjahr - einen zusätzlichen Aufgabenvorschlag. Die Prüflinge bekommen zudem einen zusätzlichen Zeitraum, der sich an der Bearbeitungsdauer der Prüfungsaufgaben orientiert und im Rahmen der Prüfung individuell genutzt werden kann.

