Schulen bereiten sich auf viele junge Flüchtlingskinder vor

Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Kultusminister Alexander Lorz (CDU) rechnet damit, dass Hessens Schulen vor allem viele junge geflüchtete Kinder aus der Ukraine aufnehmen werden. Die aktuelle Welle von Geflüchteten sehe anders aus als 2015, als viele junge Männer nach Deutschland gekommen seien, sagte Lorz in einem Interview des Radiosenders hr1 am Dienstagmorgen. Damals seien überwiegend die Berufsschulen gefordert gewesen.

„Jetzt haben wir einen Zugang von Geflüchteten, der im Wesentlichen aus Frauen und Kindern besteht, und da werden wir vor allem ganz viele junge Kinder auch in irgendeiner Form auch bei uns in den Schulen integrieren müssen“, sagte Lorz. Als erstes würden Deutschkurse für die geflüchteten Schulkinder angeboten.

„Parallel nehmen wir auch Kontakt auf zur Ukraine, um zu sehen, in wieweit wir sie auch in ihrer ukrainischen Bildungslaufbahn halten können“, sagte der Minister. Denn es sei ja noch nicht sicher, wie lange die Flüchtlinge „bei uns bleiben werden, bleiben müssen“. An den Schulen würden die vom Krieg traumatisierten Kinder auch psychologisch betreut.

© dpa-infocom, dpa:220315-99-524654/2