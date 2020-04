Schüler-Seminar «Wir sind Abgeordnete» sehr beliebt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Das Schüler-Planspiel «Wir sind Abgeordnete» im hessischen Landtag erfreut sich großer Nachfrage. Von 37 Bewerbungen im Jahr 2019 konnten nur 9 berücksichtigt werden, wie aus einer Antwort der Staatskanzlei in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Bei dem Spiel schlüpfen die Schülerinnen und Schüler für einen Tag in die Rolle einer Abgeordneten oder eines Ministers.

Sie finden sich in Fraktionen zusammen, erarbeiten Gesetzentwürfe, debattieren diese in Fachausschüssen und stimmen im Plenum darüber ab. Zu den Angeboten der Landeszentrale für politische Bildung und des Landtags zählt auch das dreitägige Seminar «Im Zentrum der Landespolitik», das 2019 von fünf Schulen wahrgenommen wurde. Beworben hatten sich sieben Schulen. Nach den Worten des Landtagspräsidenten Boris Rhein sind die Seminare «sehr wichtig». Er kündigte an, die Angebote ausbauen zu wollen.

Die Landeszentrale will nach Angaben der Staatskanzlei künftig mit speziellen Seminaren für Schüler auch die ehrenamtliche Kommunalpolitik in den Fokus nehmen. Dies sei jedoch nur gemeinsam mit Schulen und Kommunen möglich, erklärte der Chef der Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU). «Hierzu werden Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden geführt.»