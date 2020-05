Schulgesetz-Änderungen wegen Corona-Pandemie im Landtag

Der hessische Landtag in Wiesbaden. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Der hessische Landtag befasst sich in seiner Sitzung am heutigen Dienstag in Wiesbaden mit Änderungen des Schulgesetzes. Wegen der Corona-Pandemie hat es bereits zahlreiche neue Regeln für Schüler und Lehrer gegeben, die auch gesetzlich geregelt werden müssen. Dabei handelt es sich etwa um den Verzicht des Sitzenbleibens, wie Prüfungen durchgeführt werden und das Lernen zuhause. Zum Start der dreitägigen Plenarwoche soll es auch um Maßnahmen gehen, wie die Qualität der Studienbedingungen und der Lehre an den hessischen Hochschulen verbessert werden kann.