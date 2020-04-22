Mittwoch,
22.04.2020 - 12:15
2 min
Schulstart in Hessen: Niemand wird gezwungen
Nach der Corona-Pause werden nicht alle Lehrer wieder in die Schule zurückkehren: Hessen lässt gefährdeten Lehrern die Wahl. Und auch Schüler können die Heimbeschulung fortsetzen.
Von Thomas Wolff
Lokalredakteur Darmstadt
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