SEK: Verbliebene Kräfte Bereitschaftspolizei unterstellt

Wiesbaden - Nach der Auflösung des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Frankfurt wegen rechtsextremer Chatnachrichten werden die verbliebenen Kräfte dem hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium unterstellt. «Wir werden dort mit einer neuen Führungsphilosophie und in einem neuen Umfeld eine neue Einheit formen, in der sowohl fachlich wie ethisch höchste Standards gelten müssen», erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Montag in Wiesbaden.

Am vergangenen Mittwoch waren wegen strafrechtlicher Vorwürfe gegen 19 Polizisten, davon 18 aktive SEK-Angehörige des Polizeipräsidiums Frankfurt und einen ehemaligen Polizisten, Durchsuchungsbeschlüsse bei sechs Polizisten vollstreckt worden. Dabei wurden auch die Arbeitsplätze der Männer im Alter zwischen 41 und 47 Jahren im Polizeipräsidium Frankfurt durchsucht, wie Beuth berichtete. Die strafrechtlichen Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Landeskriminalamts dauerten an.

Als Konsequenz aus den Ermittlungen wegen rechtsextremer Äußerungen der Polizisten in Chatgruppen hatte der Innenminister das Spezialeinsatzkommando des Frankfurter Polizeipräsidiums aufgelöst.

