3 min

Selbsttests an Hessens Schulen kosteten 279 Millionen Euro

Seit 2. Mai sind die Schnelltests an hessischen Schulen nicht mehr verpflichtend. Was haben sie gebracht, was gekostet? Eine Bilanz vom Ministerium, Lehrer- und Elternverbänden.

Von Sascha Kircher Redakteur Politik