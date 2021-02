Senioren über 80 Jahre können wieder Impftermine vereinbaren

Ein Arzt bereitet eine Dosis mit Impfstoff vor. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-Pool/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-Pool/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Senioren über 80 Jahre können in Hessen ab heute wieder einen Corona-Impftermin vereinbaren. Bislang wird in den sechs regionalen Impfzentren im Land geimpft. Am 9. Februar werden die restlichen 22 Impfzentren in Hessen öffnen, so dass dann alle 28 Impfzentren im Land aktiviert sind. Mehr als 190 000 Impfberechtigte haben sich nach Angaben des Innenministeriums derzeit für das kommende Verfahren für eine Terminvereinbarung zur Schutzimpfung gegen das Coronavirus in Hessen registriert.

Bei der ersten Impfanmeldung für die Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen standen zunächst nur 60 000 Termine zur Verfügung. Die Vergabe der Impftermine für die Über-80-Jährigen war begleitet von massiven technischen Störungen über das Internet und die Telefon-Hotline. Wegen des großen Ansturms auf die Termine gab es bis zum Schluss sehr lange Wartezeiten. Nun soll die Terminvergabe nicht limitiert sein.

