Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen überschreitet den Wert 1000

Wiesbaden/Berlin - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Hessen ist am Dienstag erstmals landesweit über die Schwelle von 1000 gesprungen. Die Zahl der gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche stieg von 937,7 am Vortag auf 1025,4, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag (Stand 3.55 Uhr) hervorgeht. Binnen 24 Stunden sind demnach in Hessen 12 439 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Zudem wurden zwölf weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert.

