Sieben Universitäten in Förderprogramm für Sonderforschung

Wiesbaden - Sieben Projekte an hessischen Universitäten können sich auf Geld aus der aktuellen Förderrunde für Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) freuen. Gefördert werden Verbünde in der Atmosphärenforschung, der Mathematik, der pharmakologischen Forschung, der Virologie, der Kern-/Astrophysik, den Material- sowie den Energiewissenschaften, wie Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Mit den Sonderforschungsbereichen unterstützt die DFG als größte Forschungsförderorganisation in Deutschland langfristige Projekte der Grundlagenforschung. Die hessischen Projekte sind teils neu in das Programm aufgenommen worden, teils werden sie bereits seit längerem unterstützt.

