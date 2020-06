«Silent Demo» nach Tod von George Floyd auch in Frankfurt

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd soll es am Samstag auch in Frankfurt eine stille Demonstration gegen Rassismus geben. Die Organisatoren rufen zu einem «Silent Protest» um 14 Uhr am Römer auf. Teilnehmer sollten ein schwarzes Oberteil tragen, hieß es auf dem Internetportal Instagram. Die «stillen friedlichen Proteste» werden am Samstag in zahlreichen deutschen Städten gleichzeitig veranstaltet.

Floyd war am 25. Mai nach einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis gestorben. Nach seinem Tod kam es zu Protesten und teilweise auch Ausschreitungen in mehreren Städten der USA. In Frankfurt hatten bereits am Mittwoch mehrere Hundert Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert.