Sinemus: Pandemie zeigt Handlungsbedarf bei Digitalisierung

Wiesbaden - Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) hat einen zügigen Ausbau der digitalen Netze vor allem für Schulen, die Wirtschaft und die ländlichen Regionen in Hessen angekündigt. Die Corona-Pandemie habe nochmals nachdrücklich den notwendigen Innovationsschub durch Digitalisierung gezeigt, aber auch Handlungsbedarfe verdeutlicht, erklärte die Ministerin am Freitag in Wiesbaden anlässlich der Verabschiedung der Digitalstrategie des Landes «Digitales Hessen - Wo Zukunft zuhause ist». Es müsse auch mehr Vertrauen in der Bevölkerung in den Mehrwert der Digitalisierung geschaffen werden.

Über 96 Prozent der Haushalte im Land verfügten mittlerweile über einen Internetanschluss mit einer Downloadgeschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Die Abdeckung der hessischen Haushalte mit dem Mobilfunkstandard 4G (LTE) liege bei 99,8 Prozent, teilte die Ministerin mit. Im Landeshaushalt von 2020 bis 2024 seien 270 Millionen Euro für den Glasfaserausbau sowie 50 Millionen für das Mobilfunkprogramm zur Schließung weißer Flecken enthalten.

