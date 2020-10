Situation in Hessens Covid-Hotspots kaum verändert

Eine Laborantin hält einen Corona-Test in der Hand. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild)

Wiesbaden - In Hessens Corona-Hotspots ist die Situation weiter angespannt. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen veränderte sich am Montag in den Städten Offenbach und Frankfurt sowie dem Landkreis Groß-Gerau kaum, wie das hessische Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Demnach lag die sogenannte Inzidenz in Offenbach leicht niedriger bei 77,3, in Frankfurt leicht höher bei 65,3 und in Groß-Gerau unverändert bei 51,1. Als kritisch gilt ein Wert ab 50.

Offenbach selbst hatte am Morgen schon eine Inzidenz von 77,5 gemeldet. Solche kleinen Unterschiede liegen laut Ministerium an leicht differierenden Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung herangezogen werden. Unterhalb der Schwelle blieben Wiesbaden (43,1), der Werra-Meißner-Kreis (41,9) und der Landkreis Offenbach (40,5).

Das Konzept der hessischen Landesregierung für Neuinfektionen sieht mehrere Warnstufen vor. So sind etwa ab einer Inzidenz von 35 «erweiterte Maßnahmen» nötig und eine Einbindung des Planungsstabs im Ministeriums. Bei einem Wert ab 50 sollen konsequente Beschränkungen folgen. In der höchsten Stufe ab 75 gilt eine Steuerung der medizinischen Lage durch den Planungsstab des Sozialministeriums.

Die Zahl der bestätigten Covid-Infektionen seit Beginn der Pandemie in Hessen erhöhte sich am Montag um 128 Fälle auf 22 039, wie aus den vom Ministerium veröffentlichen Zahlen (14.00 Uhr) hervorgeht. Die Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, lagen bei 562, zwei Fälle mehr als am Vortag.