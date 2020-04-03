Freitag, 03.04.2020 - 16:59
6 min
Solidarität in Corona-Zeiten: Volker Bouffier im Interview
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
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INFOS
- „Hessen helfen“ ist eine leicht zu bedienende Internet-Plattform, auf der Hilfegesuche und Hilfeangebote zusammengeführt werden. Dabei geht es um Nachbarschaftshilfe im engeren Sinne, aber auch darum, ehrenamtliche Helfer für die Landwirtschaft zu finden.
- Die Plattform ist im Internet unter hessen-helfen.de zu finden. Medienpartner der Kampagne sind die Zeitungen der VRM.
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