Sonderregelungen für Radler in Einbahnstraßen sollen bleiben

Wiesbaden - Hessen sieht trotz steigender Zahlen von Lastenfahrrädern auf den Straßen keine Notwendigkeit, besondere Regelungen für Einbahnstraßen zu kippen. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion in Wiesbaden hervor. Viele Einbahnstraßen dürfen von Radfahrern auch in der Gegenrichtung benutzt werden. Das Ministerium geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass sich die Verkehrssicherheit in diesen Straßen verschlechtert, sollten mehr Lastenfahrräder unterwegs sein.

Um Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung zu öffnen, gibt es bestimmte Voraussetzungen: Es muss Tempo 30 gelten und genügend Platz vorhanden sein, wenn sich Radler und Autos begegnen. Den Behörden sei bewusst, dass die Straße auch von breiteren Fahrrädern oder Rädern mit Anhängern in der Gegenrichtung genutzt werde, teilte das Ministerium mit.

Es habe sich bislang gezeigt, dass sich die Sicherheit in diesen Straßen meist verbessere, da die Verkehrsteilnehmer mehr Rücksicht aufeinander nähmen und langsamer unterwegs seien. Außerdem seien einspurige Lastenräder in der Regel nicht breiter als ein Meter. Im Kampf gegen schlechte Luft und verstopfte Straßen hatte das Land zuletzt Anreize für die Anschaffung von E-Lastenrädern geschaffen.