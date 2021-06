Sorge vor Querdenkern: Kassel ordnet Maskenpflicht an

Jetzt teilen:

Kassel - Aus Sorge vor Gegnern von Corona-Maßnahmen ordnet Kassel an diesem Wochenende trotz der abflauenden Pandemie eine Maskenpflicht im Freien für Teile des Stadtgebiets an. Dies geschehe, weil aufgrund einer andauernden bundesweiten Mobilisierung sogenannte Querdenker ungeachtet des gerichtlichen Verbots einer Demo an diesem Samstag womöglich anreisten, teilte die Kommune am Donnerstag mit. Es gehe um den Schutz der Bürger vor Ansteckungen in Menschenmengen. Die von diesem Samstag, 6.00 Uhr, bis diesem Sonntag, 12.00 Uhr, in einem Teil von Kassel angeordnete Maskenpflicht werde von Polizei und Ordnungsamt verstärkt kontrolliert. Verstöße würden bestraft.

Das Verwaltungsgericht Kassel hatte am Mittwoch den Eilantrag des Anmelders einer Demo abgelehnt: Die Stadt habe diese zu Recht wegen Risiken untersagt und sich auch auf den 20. März berufen. Damals war es bei einer Großdemonstration in Kassel mit rund 20 000 Teilnehmern zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Danach hagelte es Kritik an der Polizei. Ihr wurde unter anderem vorgeworfen, bei Verstößen gegen die Corona-Regeln zu zurückhaltend gewesen zu sein.

