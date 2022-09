Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein PCR-Test habe das Ergebnis eines Antigen-Tests bestätigt, teilte sein Ministerium am Montag in Wiesbaden mit. Der Minister habe am Sonntagnachmittag Symptome der Krankheit gehabt und sei daraufhin getestet worden. Klose habe sich umgehend „in häuslicher Quarantäne“ begeben. Er sei dreifach geimpft und bisher nicht infiziert gewesen.

© dpa-infocom, dpa:220905-99-637620/2