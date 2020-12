Sozialverbände fordern Unterstützung während Impfzeit

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Für die Zeit der Corona-Schutzimpfungen in den Pflegeheimen braucht es nach Einschätzung der Sozialverbände die Unterstützung von Hilfsorganisationen. Denkbar sei der Einsatz von Katastrophenschutzkräften, teilte die Diakonie Hessen in Frankfurt am Mittwoch mit. Die Kräfte sollten so lange die Arbeit in den Heimen unterstützen, bis dort die Impfungen abgeschlossen seien. Besuchsregelungen, Corona-Schnelltestungen sowie Organisation und Nachbetreuung von Impfungen gleichzeitig zu gewährleisten, übersteige die Leistungsfähigkeit der Pflegeheime. Mehr als 2500 Beschäftigte in den Pflegeheimen seien derzeit infiziert oder in Quarantäne.