«Spaziergang» in Innenstadt gegen Corona-Maßnahmen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - In Frankfurt sind am Neujahrstag Gegner der Corona-Maßnahmen in mehreren Gruppen durch die Innenstadt gelaufen. Die Polizei schätzte ihre Gesamtzahl auf etwa 200. Die Aktion begann gegen 16 Uhr. Die nicht angemeldeten «Spaziergänger» waren teils mit Kerzen auf dem Römerberg und rund um die Hauptwache unterwegs, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Am frühen Abend war die Aktion beendet. Die Beamten hätten die Menschen auf die geltenden Corona-Regeln wie Abstand und Maske hingewiesen, sagte der Sprecher. Von Zwischenfällen wurde zunächst nichts bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220101-99-561197/2